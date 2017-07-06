В Кабардино-Балкарии размыло дорогу к альплагерю, где отдыхают 300 человек

Нальчик, , 12:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии около 300 туристов из альплагеря «Безенги» оказались отрезанными от мира из-за стихии. Дожди размыли дорогу, ведущую на базу отдыха, расположенную за населенным пунктом Безенги.

Информация об этом поступила в региональное управление МЧС сегодня, 6 июля, в 07:30, сообщилив спасательном ведомстве. По предварительным данным, нарушено около 60 м автодороги регионального значения. Другой дороги на базу отдыха нет, кроме как пешего прохода в обход разрушенной трассы.

Среди заложников стихии 10 детей. По данным МЧС, угрозы жизни людей нет, в альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. За ситуацией следят дежурные службы Черекского района.

Днем раньше, по данным МЧС по региону, оказалось нарушенным движение по автомобильному мосту в Чегемском районе республики. Просела опора центрального пролета моста, соединяющего город Чегем и поселок Чегем-2 на федеральной дороге «Кавказ».

В 17:30 мост был закрыт. Было организовано реверсивное движение по второму мосту. Также имеются две объездные автодороги — через населенный пункт Лечинкай и федеральную дорогу Р-217.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни, которые в эти дни бушевали на Северном Кавказе, принесли немало неприятностей жителям и туристам и в Карачаево-Черкесии. Сход селя повредил две дамбы в Домбае, из-за этого 5 июля подтопленными оказались несколько гостиниц. Эвакуировать пришлось 130 человек, в том числе 77 детей из детского лагеря, располагавшегося в гостинице «Адель». В настоящее время ведутся восстановительные работы. Уже расчищена территория детского лагеря, дети вернулись на прежнее место отдыха.