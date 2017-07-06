Четверг, 6 Июля 2017 года
13:52:06 МСК

В Кабардино-Балкарии размыло дорогу к альплагерю, где отдыхают 300 человек

Происшествия

Туристы из лагеря «Безенги» оказались отрезанными от мира

Нальчик, 6 июля 2017, 12:39 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии около 300 туристов из альплагеря «Безенги» оказались отрезанными от мира из-за стихии. Дожди размыли дорогу, ведущую на базу отдыха, расположенную за населенным пунктом Безенги.

Информация об этом поступила в региональное управление МЧС сегодня, 6 июля, в 07:30, сообщили ИА REGNUM в спасательном ведомстве. По предварительным данным, нарушено около 60 м автодороги регионального значения. Другой дороги на базу отдыха нет, кроме как пешего прохода в обход разрушенной трассы.

Среди заложников стихии 10 детей. По данным МЧС, угрозы жизни людей нет, в альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. За ситуацией следят дежурные службы Черекского района.

Днем раньше, по данным МЧС по региону, оказалось нарушенным движение по автомобильному мосту в Чегемском районе республики. Просела опора центрального пролета моста, соединяющего город Чегем и поселок Чегем-2 на федеральной дороге «Кавказ».

В 17:30 мост был закрыт. Было организовано реверсивное движение по второму мосту. Также имеются две объездные автодороги — через населенный пункт Лечинкай и федеральную дорогу Р-217.

Читайте также: В Домбае сошел сель, подтоплены несколько гостиниц

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни, которые в эти дни бушевали на Северном Кавказе, принесли немало неприятностей жителям и туристам и в Карачаево-Черкесии. Сход селя повредил две дамбы в Домбае, из-за этого 5 июля подтопленными оказались несколько гостиниц. Эвакуировать пришлось 130 человек, в том числе 77 детей из детского лагеря, располагавшегося в гостинице «Адель». В настоящее время ведутся восстановительные работы. Уже расчищена территория детского лагеря, дети вернулись на прежнее место отдыха.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят взять Донецк без боя
КиевУкраина Война в Донбассе: главное Политика
NB!
06.07.17
«Устали требовать от граждан взятки»: гаишник из Пятигорска написал Путину
СтавропольРоссия Коррупция Общество
NB!
06.07.17
Бывший губернатор Рязанской области может стать сенатором
РязаньРоссия Выборы губернатора Рязанской области-2017 Политика
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Ульяновск практически «ушёл под воду»
УльяновскРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
06.07.17
Боевики Тарантино на большом экране
Санкт-ПетербургРоссия Киноретроспективы Культура
NB!
06.07.17
Виктория Бабаева Авторынок: Путин пересядет на российский автомобиль
МоскваРоссия Авторынок Экономика
NB!
06.07.17
Исследование: Молодые люди в США предпочитают играть в игры, а не работать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
06.07.17
Владимир ПрохватиловАфганистан на грани хаоса
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
06.07.17
Полпреда в СКФО просят вмешаться в «политический конфликт» в Дагестане
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.07.17
Авигдор ЭскинАрмения путём Израиля или поперёк?
ЕреванАрмения Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
06.07.17
МИД РФ: Боевики готовят в Сирии постановочные химатаки
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
06.07.17
Комитет рекомендовал Госдуме не запрещать беби-боксы
МоскваРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
06.07.17
Глава Крыма отправит в отставку трех министров и своего зама
СимферопольРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
Руслан ХубиевРоссия-США-Китай: хрупкое равновесие
МоскваРоссия Российско-китайские отношения Политика
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Сергей Гуркин«Туризм для Петербурга — это тупик в развитии»
Санкт-ПетербургРоссия Цифровая экономика и электронная коммерция Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Сможет ли Сергей Носов удержать Кузбасс от больших потрясений?
ЕкатеринбургРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное