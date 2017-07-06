После ливней восстановливается электроснабжение в ряде регионов ПФО

Ижевск, , 12:30 — REGNUM Энергетики возобновили энергоснабжение в Удмуртии, Марий Эл и Кировской области. В настоящее время продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В частности, в Удмуртии полностью возобновлена подача электроэнергии Можгинском, Игринском, Завьяловском и Малопургинском районах республики. К электроснабжению социальных объектов подключались 5 резервных источников питания (дизель-генераторов) суммарной мощностью 121 КВт.

В Марий Эл отключение электричества фиксировалось в Новоторъяльском, Медведевском и Звениговском районах. Аварийные работы были начаты глубокой ночью, сейчас энергоснабжение восстановлено.

В Кировской области в эпицентр стихии попали Афанасьевский, Мурашинский и Слободской районы.

Восстанавливали подачу электричества в регионах 53 аварийных бригады, в состав которых вошли 168 человек и 57 единиц техники.

В указанных регионах продолжает действовать режим повышенной готовности. Неблагоприятный прогноз погодных условий сохраняется и на 6 июля. «Энергетики контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения работы электросетевого комплекса», — подчеркнули в компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне синоптики предупреждали о возможных ливнях, грозах и порывистом ветре в течение 5 и 6 июля.

Сильные дожди с грозами прошли в Удмуртии, Марий Эл, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также Татарии.

Аналогичные погодные условия ожидаются в Башкирии.