Сторонник Навального: Московский штаб оппозиционера захвачен

Москва, , 12:28 — REGNUM Московский штаб оппозиционного деятеля Алексея Навального заблокирован силовиками. Об этом координатор штаба Николай Ляскин сообщил 6 июля на своей странице в Facebook.

«В московском штабе захват здания. Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

По словам Ляскина, внутри здания находятся люди, однако попасть внутрь не может никто. Ночью в здании дежурил один из сторонников Навального, в настоящее время он не берет трубку.

Ляскин предположил, что инцидент связан с проведением агитационного субботника. Рядом со штабом, по его словам, находятся около десяти оперативников.

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