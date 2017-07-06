В США неизвестными застрелен боец Аарон Рэджман

Бока-Ратон, США, , 12:25 — REGNUM В США застрелен в собственном доме боец смешанного стиля Аарон Рэджман, сообщает The Washingtin Post.

25-летнего спортсмена застрелили неизвестные, которые вечером 3 июля ворвались в городе Бока-Ратон (штат Флорида).

Выстрелы прозвучали после ссоры. Полиция устанавливает мотивы убийства, ведется розыск преступников.

Рэджман провел на профессиональном ринге четыре боя, два из них — выиграл. В профессионалах он дебютировал в апреле 2014 года.

Боец занимался в академии Coconut Creek и тренировался с чемпионами UFC Тайроном Вудли, Амандой Нуньес и Йоанной Еджейчик.