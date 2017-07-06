В ожидании мощных электрогенераторов: В Бузулуке частично дали свет

Бузулук, Оренбургская область, , 12:16 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области частично восстановлена электроподача. Как отметил глава города Валерий Рогожкин, все необходимые мероприятия проведены в нормативные сроки. На данный момент электроснабжение многих районов города уже восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Напомним, что сегодня, 6 июля, в 09:10 местного времени (07:10 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции «Бузулукская». Без электричества и водоснабжения остались территории города и района.

Заявив о частичном восстановлении электроподачи, в горадминистрации также подчеркнули, что, несмотря на улучшение ситуации, пока остается в силе поручение о поставке в наш город электрогенераторов большой мощности, в случае необходимости которые могут обеспечить электричеством самые важные объекты.

Добавим, на данный момент в детских садах города находятся 2060 ребят, в загородных лагерях — 282. Как отметили в мэрии, все дети были обеспечены горячим питанием, имеется также запас питьевой воды.

В больницах были запущены три аварийных источника электроснабжения, которые позволяют проводить экстренные медицинские мероприятия.

Массовое отключение электроэнергии на западе Оренбуржье обсуждают пользователи соцсетей. Бузулучане во время отсутствия света оставляли комментарии, что не могут сделать покупки в магазинах, зажечь плиту для приготовления пищи, кто-то тщетно пытался найти работающую автозаправку.

Читайте ранее в этом сюжете: Запад Оренбуржья обесточен