В ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане погиб сотрудник Росгвардии

Махачкала, , 12:01 — REGNUM Сотрудник управления вневедомственной охраны Федеральных войск Национальной гвардии России погиб в автоаварии в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По данным собеседника агентства, ДТП произошло ранним утром на федеральной дороге «Кавказ» близ селения Алмало. Сотрудник вневедомственной охраны находился за рулем автомобиля «Лада Приора» и допустил столкновение с пассажирской «Газелью».

"Водитель «Приоры» погиб, его пассажир доставлен в больницу. Степень вины участников ДТП устанавливается», — сказал собеседник.

В пресс-службе Федеральных войск Национальной гвардии России по Дагестану факт регистрации ДТП подтвердили. Информация о гибели сотрудника вневедомственной охраны проверяется.

В пресс-службе Минздрава Дагестана ИА REGNUM подтвердили гибель человека в автоаварии в Кумторкалинском районе. «Погиб водитель «Приоры». 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали. Сейчас их обследуют в Центральной республиканской клинической больнице и в республиканском ортопедо-травматологическом центре в Махачкале. По предварительным данным «тяжелых» нет», — сообщил представитель пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Дагестане произошло ДТП с участием двух служебных «УАЗов» Нацгвардии и еще трех автомобилей. Один человек погиб, еще 12 получили травмы, в том числе шестеро бойцов Росгвардии, прикомандированных из Тульской области.

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