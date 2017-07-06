На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов

Манила, , 11:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло на Филиппинах, заявили в Геологической службе США, сообщает 6 июля Reuters.

Толчки были зафиксированы геологической службой США к юго-западу от города Таклобан.

Очаг землетрясения находился на глубине 41 км, примерно в 580 км от столицы государства города Манила.

В настоящее время свидетельств о разрушениях или жертвах среди населения не поступало.

Напомним, землетрясения на Филиппинах случаются регулярно. Последние крупные толчки были зафиксированы 29 апреля, они произошли у побережья государства их магнитуда составляла 7,2 балла.

Также землетрясение магнитудой 6,1 баллов было зафиксировано 10 апреля, тогда жертв и разрушений удалось избежать.

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