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Арестованы подозреваемые в убийстве главы Сергиева Посада Душко

Происшествия

Глава Сергиева Посада Евгений Душко был убит 22 августа 2011 года в автомобиле около своего дома

Москва, 6 июля 2017, 10:27 — REGNUM  В России пресечена деятельность преступной банды, которая подозревается в причастни к убийству не менее 18 человек, включая убийство главы Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом сообщает в четверг, 6 июля, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

«Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников, — говорится в сообщении. — В указанный период времени членами банды на территории г. Москвы, Мособласти и других регионов РФ совершено не менее 18 убийств, в том числе Евгения Душко, а также другие преступления».

По данным ведомства, преступную банду создал в 1999 году Константин Пискарев, известный также по прозвищу «Костя Большой». Банда создавалась с целью убийства граждан, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с ее лидером, не соглашались с его требованиями в части предпринимательской деятельности.

«В отношении 10 участников банды, включая ее лидера, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Сергиева Посада Евгений Душко был убит 22 августа 2011 года в автомобиле около своего дома. Его застрелили из пистолета Макарова без глушителя. Тип оружия установлен благодаря пуле, которая найдена на месте преступления.

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