Непогода оставила 2600 свердловчан без света

Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM В Свердловской области из-за разбушевавшейся стихии порядка 2600 жителей региона в десяти населённых пунктах остаются без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК Урала» корреспонденту ИА REGNUM.

Нарушение электроснабжения зафиксировано в Асбестовском, Белоярском, Горноуральском, Невьянском и Сысертском городских округах. В компании подчеркнули, что на данный момент все специалисты переведены на особый режим работы, а на повреждённых участках ведётся ремонт.

Отметим, что ранее региональное МЧС распространило информацию о предстоящей непогоде и объявило штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Свердловской области уже возникали перебои с электроснабжением из-за погодных аномалий. Так стихия разыгралась 3 июня. Без электроснабжения остались тысячи свердловчан. Восстановление линий электропередач и подключение электроснабжения продолжалось на протяжении двух дней, а основные работы по восстановлению разрушенной ураганом инфраструктуры завершились 7 июня.

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