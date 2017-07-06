В Домбае сошел сель, подтоплены несколько гостиниц

Черкесск, , 09:54 — REGNUM Ливневые дожди вызвали сход селя в поселке Домбай. В результате были повреждены несколько дамб, и уровень воды в реке Аманауз резко поднялся. Подтопленными оказались несколько гостиниц, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе МЧС по региону.

В срочном порядке пришлось эвакуировать 130 человек. Из них 77 детей, отдыхавших в гостинице «Адель». При въезде в поселок Домбай ГИБДД двумя постами ограничило скорость движения.

Работы по восстановлению дамбы реки Аманауз еще ведутся, однако уже к полудню 5 июля дворовая территория гостиницы, где был детский лагерь, была очищена от селевых масс и отдыхающие смогли вернуться в свою гостиницу. Всего к восстановительным работам были привлечены 77 человек и 31 единица техники.

Пострадали от дождя и другие районы Карачаево-Черкесии. Временно ограничена работа четырех туристических маршрутов в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике. В Зеленчукском районе, по предварительным данным, градом разбиты оконные стекла 45 домовладений, в Усть-Джегутинском районе пострадали 50 жилых домов, пишет РИА «Карачаево-Черкесия». В Малокарачаевском районе из-за дождей произошел прорыв водопроводной трубы центральной системы водоснабжения села Учкекен.

В четырех пострадавших от ливней районах Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Темрезова активно ведутся аварийно-восстановительные работы. Органы местного самоуправления составляют списки пострадавших, которым в ближайшие дни будет оказана материальная помощь.

В настоящее время осадки прекратились, ситуация стабилизировалась. По словам начальника отдела предупреждения и ликвидации ЧС управления КЧР по ГО, ЧС и ПБ Федора Хмырова, ситуация находится под контролем и не вызывает серьезных опасений.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в Домбае подтапливает гостиницу «Адель», в которой расположен детский лагерь, поступила 5 июля в семь часов утра. Спасатели тут же эвакуировали 77 детей и пятерых воспитателей в гостиницу «Таулу».

В результате ливня улицы столицы республики превратились в реки, а горожане стали получать в соцсетях и через группы в популярных мессенджерах анонимные текстовые и аудиосообщения о введении режима ЧС и немедленной эвакуации. МЧС официально опровергло эти сообщения и призвало жителей республики к спокойствию.

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