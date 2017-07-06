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В Северной Осетии сотрудников ПФР подозревают в краже 350 млн рублей

Происшествия

Им грозит до 10 лет лишения свободы

Владикавказ, 6 июля 2017, 09:54 — REGNUM  Сотрудники ГУ МВД выявили факты хищения денежных средств сотрудниками Управления пенсионного фонда одного из районов Северной Осетии, сообщили 5 июля в пресс-службе МВД России.

Полицейскими установлено, что в период с января 2005 года по март 2017 года сотрудники пенсионного фонда сфабриковали 273 пенсионных дела, по которым выплачивались пенсии на вымышленных лиц.

«В результате совершенных противоправных действий сумма причиненного ущерба превысила 350 млн рублей», — отметили в ведомстве.

По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного млн рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении руководителя учреждения.

Следственные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников незаконных деяний.

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Мошенничества
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