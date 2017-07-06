В Пензенской области из-за грозы возможно отключение электроподстанций

Пенза, , 09:45 — REGNUM В Пензенской области 6 июля порывы ветра достигнут 25−27 метров в секунду, ожидается гроза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона, на муниципальном уровне возможны аварийные отключения электроподстанций.

По информации Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, днем 6 июля в регионе будет наблюдаться переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 10−15 м/сек, местами порывы до 25−27 м/сек. Температура воздуха ночью +10…+15ºС, днем +15…+20 ºС.

Неблагоприятные погодные явления пришли в Пензенскую область вечером 5 июля. ГУ МЧС региона распространило информацию о штормовом предупреждении и сильном затяжном дожде. Согласно прогнозам синоптиков, ночью 7 июля в регионе сохранится переменная облачность, в большинстве районов дождь, возможна гроза. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха +8…+13 °C. Днем 7 июля погода не изменится, температура воздуха +15…+20 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды в Пензенской области с 4 по 7 июля погодой вновь будут управлять циклоны. «Это то южный вихрь, то Атлантический. Поэтому сохранятся грозовые дожди с порывистым ветром, кое-где возможен град. А вот после северо-западного циклона похолодает. Температурный режим окажется ниже климатической нормы на 2−3 градуса», — констатировали в ведомстве.