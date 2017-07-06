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За стрельбу в центре Воронежа футбольные фанаты получили условный срок

Происшествия

Болельщики «Факела» признаны виновными в массовой драке и стрельбе

За стрельбу в центре Воронежа футбольные фанаты получили условный срок
Иллюстрация: Sweetcredits.ru
Суд

Воронеж, 6 июля 2017, 09:32 — REGNUM  Решение по делу о стрельбе в центре Воронежа в октябре 2016 года вынес накануне, 5 июля, Центральный суд Воронежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Обвиняемыми по делу о хулиганстве проходили двое воронежцев. Судом установлено, что 15 октября прошлого года, после футбольного матча «Факел-Воронеж» и «Динамо-Москва», в центре города — на пересечении улиц Комиссаржевской и Никитинской — обвиняемые устроили массовую драку, а также открыли стрельбу. Как сообщается, оба подсудимых являются фанатами «Факел-Воронеж».

По итогам рассмотрения дела суд признал обоих болельщиков виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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СМИ: в московских фанатов в Воронеже стрелял сотрудник полиции

В Воронеже арестовали лидеров футбольной фанатской группировки

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в центре Воронежа фанаты устроили массовую драку со стрельбой из неустановленного оружия. Задержать сразу виновных не удалось, а в СМИ появлялись противоречивые слухи об инциденте. Например, сообщалось, что стрелявшим был сотрудник полиции — якобы в нерабочее время он пошел на матч, на него накинулись около 20 московских фанатов, и он был вынужден выстрелить в воздух в целях самозащиты. При этом пуля попала в ногу одного из оппонентов. Впрочем, эту информацию вскоре опровергли. Задержать подозреваемых удалось лишь через полтора месяца после инцидента. Кстати, после того матча еще семь фанатов получили административные наказания.

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