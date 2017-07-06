В Челябинской области расстреляли двоих мужчин

Копейск, Челябинская область, , 09:22 — REGNUM В посёлке Бажова Челябинской области неизвестный расстрелял двоих мужчин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Посёлок является пригородом Копейска. Огнестрельные ранения получили местные жители 1950 и 1977 годов рождения. 40-летний гражданин скончался на месте.

В посёлок срочно выехали сотрудники полиции и СКР. Идут поиски налётчика. Как следует из ориентировки, он был одет в плащ защитного цвета. Передвигается на скутере.

Как пояснили в региональном управлении СКР, нападение произошло 5 июля. Погиб сын местного жителя, а сам он госпитализирован.

Возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство двух лиц и убийства.