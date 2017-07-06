Неизвестные подожги восемь машин Porsche в Гамбурге

Гамбург, Германия, , 09:16 — REGNUM В Гамбурге (Германия) накануне саммита G20 неизвестные подожгли автосалон премиальной марки Porsche, говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в ночь на 6 июля на парковке автосалона. Неизвестные подожгли восемь автомобилей, они сгорели полностью.

В полиции уточнили, что квалифицируют произошедшее как поджог: на месте происшествия найдено достаточно улик. По версии следствия, инцидент связан с проведением в Гамбурге саммита «Большой двадцатки».

Устроить поджог могли левые радикалы, считают следователи. Найти поджигателей пока не удалось.

Отметим, на саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7−8 июля, ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 20 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.

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