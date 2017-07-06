В Башкирии три человека стали жертвами ДТП с автобусом

Уфа, 6 июля 2017, 09:16 — REGNUM В Башкирии при лобовом столкновении пассажирского автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля ВАЗ-2110 погибло три человека, сообщает 6 июля пресс-служба ГИБДД по региону.
ДТП произошло в Белорецком районе республики на 189 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Легковой автомобиль, ехавший со стороны Белорецка, выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с автобусом.
Известно, что погибшие, мужчина и две женщины, из легкового автомобиля. Трое пассажиров автобуса не пострадали», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работают экстренные службы.