Четверг, 6 Июля 2017 года
10:37:35 МСК

Грозовой фронт в Самарской области: повалены деревья, повреждены крыши, ЛЭП

Происшествия

В регионе продолжает дуть сильный западный ветер со скоростью 25-27 метров в секунду

Самара, 6 июля 2017, 09:08 — REGNUM  В Самаре, Тольятти, в муниципальных районах Елховский, Сергиевский, Ставропольский зафиксированы падения деревьев на автомобили, нарушено электроснабжение населения и частично повреждены кровли домов. Как сообщили ИА REGNUM в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области, в регионе проходит комплекс неблагоприятных метеоявлений.

По информации Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, в Самарском регионе штормовые порывы ветра начались 5 июля в 18:50, в ближайшие несколько часов сильный западный ветер достиг 25−27 метров в секунду. Ночью ветер не утих, в первую половину дня 6 июля он сохранит свою силу.

По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.

«Развернут оперативный штаб Главного управления МЧС в регионе по контролю прохождения грозового фронта, приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек, 9 единиц техники и Волжского спасательного центра МЧС России, в составе 100 человек, 25 единиц техники», — отметили в ведомстве.

На данный момент в Самаре зафиксировано 57 случаев падения деревьев и веток, в результате которых было повреждено 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач внутриквартального освещения, 9 случаев повреждения элементов кровли 9 многоквартирных домов (целостность кровель не нарушена), 3 случая повреждения широкоформатных конструкций.

В Тольятти зафиксировано нарушение электроснабжения 73 частных жилых домов, падение 40 деревьев.

В Елховском районе в населенном пункте Зорьки повреждены кровли 6 частных домов с населением 20 человек, в том числе 6 детей (на общей площади 184 кв. м), нарушено электроснабжение 27 домов с населением 82 человека, в том числе 17 детей. В Вязовке повреждены кровли 6 частных домов с населением 13 человек, в том числе 3 детей (на общей площади 451 кв. м), нарушено электроснабжение 27 домов с населением 82 человека, в том числе 17 детей. Планируемое время восстановления электроснабжения 10:00 (мск) 6.07.2017.

В районе Сергиевский в селе Сургут повреждены кровли 2 многоквартирных 3-х этажных домов, с населением 127 человек (на общей площади 157 кв. м). В Ставропольском районе в Александровке повреждены кровли 3 частных домов с населением 10 человек (на общей площади 157 кв. м).

Всего к ликвидации последствий привлечено 307 человек, 62 единицы техники, в том числе от МЧС России 20 человек, 4 единицы техники, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, в Самарской области в период 4 по 7 июля будет наблюдаться следующая погода. 4 июля на Средней Волге сохранит свое влияние поле повышенного атмосферного давления. Однако в последующем до конца рабочей недели погода в Самарской области будет зависеть от волнового циклона. Сформированный на стыке прохладной атлантической и жаркой тропической воздушных масс и, пройдя через акваторию Средиземного и Каспийского морей, он принесет в регион дожди разной интенсивности, грозы, шквалистые порывы ветра, возможен град. Температура воздуха в ночные часы будет преобладать в границах 13−19º, днем 22−27° с понижением к пятнице до 18−23º.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное