Грозовой фронт в Самарской области: повалены деревья, повреждены крыши, ЛЭП

Самара, , 09:08 — REGNUM В Самаре, Тольятти, в муниципальных районах Елховский, Сергиевский, Ставропольский зафиксированы падения деревьев на автомобили, нарушено электроснабжение населения и частично повреждены кровли домов. Как сообщили ИА REGNUM в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области, в регионе проходит комплекс неблагоприятных метеоявлений.

По информации Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, в Самарском регионе штормовые порывы ветра начались 5 июля в 18:50, в ближайшие несколько часов сильный западный ветер достиг 25−27 метров в секунду. Ночью ветер не утих, в первую половину дня 6 июля он сохранит свою силу.

По данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.

«Развернут оперативный штаб Главного управления МЧС в регионе по контролю прохождения грозового фронта, приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек, 9 единиц техники и Волжского спасательного центра МЧС России, в составе 100 человек, 25 единиц техники», — отметили в ведомстве.

На данный момент в Самаре зафиксировано 57 случаев падения деревьев и веток, в результате которых было повреждено 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач внутриквартального освещения, 9 случаев повреждения элементов кровли 9 многоквартирных домов (целостность кровель не нарушена), 3 случая повреждения широкоформатных конструкций.

В Тольятти зафиксировано нарушение электроснабжения 73 частных жилых домов, падение 40 деревьев.

В Елховском районе в населенном пункте Зорьки повреждены кровли 6 частных домов с населением 20 человек, в том числе 6 детей (на общей площади 184 кв. м), нарушено электроснабжение 27 домов с населением 82 человека, в том числе 17 детей. В Вязовке повреждены кровли 6 частных домов с населением 13 человек, в том числе 3 детей (на общей площади 451 кв. м), нарушено электроснабжение 27 домов с населением 82 человека, в том числе 17 детей. Планируемое время восстановления электроснабжения 10:00 (мск) 6.07.2017.

В районе Сергиевский в селе Сургут повреждены кровли 2 многоквартирных 3-х этажных домов, с населением 127 человек (на общей площади 157 кв. м). В Ставропольском районе в Александровке повреждены кровли 3 частных домов с населением 10 человек (на общей площади 157 кв. м).

Всего к ликвидации последствий привлечено 307 человек, 62 единицы техники, в том числе от МЧС России 20 человек, 4 единицы техники, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, в Самарской области в период 4 по 7 июля будет наблюдаться следующая погода. 4 июля на Средней Волге сохранит свое влияние поле повышенного атмосферного давления. Однако в последующем до конца рабочей недели погода в Самарской области будет зависеть от волнового циклона. Сформированный на стыке прохладной атлантической и жаркой тропической воздушных масс и, пройдя через акваторию Средиземного и Каспийского морей, он принесет в регион дожди разной интенсивности, грозы, шквалистые порывы ветра, возможен град. Температура воздуха в ночные часы будет преобладать в границах 13−19º, днем 22−27° с понижением к пятнице до 18−23º.