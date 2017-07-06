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В Прикамье штормит: без света 60 населённых пунктов

Происшествия

Ночью в регионе бушевал ураган и шёл сильный дождь. Деревья не выдерживали порывов ветра и ломались. Последствием непогоды стали повреждения линий электропередачи

Пермь, 6 июля 2017, 08:50 — REGNUM  В Пермском крае в ночь с 5 на 6 июля из-за сильного ветра и ливня падали деревья. В результате произошло повреждение ряда линий электропередач, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «Пермьэнергосбыт».

По состоянию на 07:30 местного времени (05:30 мск) 6 июля отключения отмечены на 227 трансформаторных подстанциях, в результате чего без энергоснабжения остались 60 населённых пунктов с общим количеством жителей 15 620 человек, а также 17 различных объектов.

В настоящее время повреждения устраняются. На объектах работает 31 бригада энергетиков. Планируется, что до 12:00 6 июля электроснабжение в большинстве своём будет восстановлено. В первую очередь будет восстанавливаться энергоснабжение социально значимых объектов.

Напомним, что ГУ МЧС по Пермскому краю объявило 5 июня штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали грозы, ливни и ветер с порывами до 24 м/с.

Добавим, что на территории края затянулся дождливый период. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля из-за ненастья пришлось отменить некоторые культурно-массовые мероприятия, ливнями размыло ряд дорог, смыло мосты, затопленными оказались приусадебные участки.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнения в Прикамье: Синоптики прогнозируют ливни с грозами и градом

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