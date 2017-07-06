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Все детские лагеря Забайкалья проверят после массового отравления

Происшествия

Причина отравления 12 детей в детском лагере «Аргунь» еще не установлена

Чита, 6 июля 2017, 08:35 — REGNUM  Контролирующие и надзорные органы проводят проверку исполнения законодательства об организации отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере «Аргунь», где произошло массовое отравление детей. Об этом сегодня, 6 июля, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Забайкальского края Светлана Сухопарова. По ее словам, причина отравления в настоящее время устанавливается сотрудниками Управления Роспотребназора по Забайкальскому краю.

«За оставшимися в лагере детьми и персоналом организовано медицинское наблюдение», — подчеркнули в прокуратуре.

Между тем, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, органам государственной власти поручено проверить санитарно-эпидемиологическое состояние, организацию питания, быта и отдыха во всех детских оздоровительных лагерях на территории края. Известно также, что и прокурор Забайкальского края Василий Войкин в целях недопущения повторения массового отравления детей поручил прокурорам районов, на территории которых находятся детские оздоровительные лагеря, до конца текущей недели принять участие в таких проверках.

«Их результаты будут обобщены в прокуратуре края и по ним, при необходимости, приняты меры прокурорского реагирования», — отметила Светлана Сухопарова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовое отравление 12 детей произошло накануне в детском лагере «Аргунь», расположенном в селе Тасей Читинского района. Пострадавшим детям в возрасте от 7 до 15 лет поставлен диагноз «инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени».

В управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю сообщили о начатой доследственной проверке по факту произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкальском крае произошло массовое отравление детей в лагере

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