Четверг, 6 Июля 2017 года
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В результате ДТП в китайской провинции Сычуань погибли восемь человек

Происшествия

Несчастный случай произошёл около 11 часов утра 5 июля по местному времени

В результате ДТП в китайской провинции Сычуань погибли восемь человек
Ryan kirk
Разбитый автобус

Чэнду, Китай, 6 июля 2017, 04:38 — REGNUM  Восемь человек стали жертвами ДТП с участием автобуса в провинции Сычуань на юго-западе КНР, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные источники.

Несчастный случай произошёл около 11 часов утра 5 июля по местному времени. Пассажирский автобус столкнулся с цементовозом на Лисяньском участке скоростной автомагистрали. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в госпитале.

Каких-либо подробностей по случаю трагедии не сообщается. Начато расследование произошедшего.

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