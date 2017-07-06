Четверг, 6 Июля 2017 года
06:54:01 МСК

В Забайкальском крае произошло массовое отравление детей в лагере

Происшествия

Двенадцать детей в возрасте от 7 до 15 лет госпитализированы с диагнозом «инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени»

В Забайкальском крае произошло массовое отравление детей в лагере
Windons
В больницу

Чита, 6 июля 2017, 03:29 — REGNUM  В Забайкальском крае 12 воспитанников детского лагеря госпитализированы с отравлением, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Инцидент произошёл в детском лагере «Аргунь», расположенном в селе Тасей Читинского района.

По информации ведомства, пострадавшим детям в возрасте от 7 до 15 лет поставлен диагноз «инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени». Сообщается, что десять человек доставлены в краевую инфекционную больницу, ещё двое — в городскую больницу Читы.

Тем временем в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю сообщили о начатой доследственной проверке по факту произошедшего.

«В ближайшее время следователи побывают в детском лагере, где опросят воспитанников и персонал детского учреждения, затребуют необходимые документы. Будут опрошены также дети, госпитализированные в больницу. Процессуальное решение будет принято после выяснения всех обстоятельств инцидента», — отметили в СК.

Читайте также:

В детском саду в Северной Осетии отравились 17 детей

В Туле произошло массовое отравление шаурмой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления