В Ульяновской области введён режим чрезвычайной ситуации

Ульяновск, , 01:43 — REGNUM На территории Ульяновской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней, которые привели к подтоплениям и массовому отключению электроэнергии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как отметили в ведомстве, в связи с обильным выпадением осадков «на территории Ульяновска и Ульяновской области сложилась обстановка, угрожающая жизни и здоровью людей».

По данным МЧС, за 12 часов в регионе выпало 86 мм осадков. От электроснабжения оказались отключены Ульяновск и Новоульяновск, а также ещё восемь населённых пунктов в Чердаклинском, Тереньгульском и Новомалыклинском районах.

Отмечается, что наиболее неблагоприятная обстановка складывается в Ульяновске, где оказались подтоплены приусадебные участки частного сектора.

«Все силы и средства МЧС России по Ульяновской области приведены в повышенную готовность. Было принято решение ввести режим ЧС в Ульяновске на 24 часа с целью проведения оперативного контроля за обстановкой», — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, к ликвидации последствий циклона привлечено более 1500 человек и более 630 единиц техники.

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