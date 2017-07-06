В Греции спасли родину Олимпийских игр от лесных пожаров

Афины , , 23:23 — REGNUM В Греции лесные пожары приблизились к Олимпии — древнему святилищу, где возникли Олимпийских Игры — на расстояние двух километров, 5 июля сообщает Associated Press.

В министерстве культуры Греции заявили, что пожарным удалось остановить огонь в районе реки Алфиос, в двух километрах к югу от Олимпии. Позднее изменилось направление ветра, огонь направился в другую сторону.

Власти задействовали десятки пожарных и местных добровольцев, а также два пожарных самолета, чтобы не подпустить огонь к Олимпии.

Напомним, 10 лет назад в данном районе крупные лесные пожары нанесли большой ущерб.

Каждые два года на греческом полуострове Пелопоннес на руинах Олимпии проходит ритуальное зажжение огня во время летних и зимних Олимпийских игр.

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