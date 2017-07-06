Ульяновск, , 21:50 — REGNUM Машины скорой помощи глохнут на затопленных улицах Ульяновска из-за попавшей в двигатель воды. Как сообщает заместитель губернатора Павел Дегтярь на своей странице в социальной сети. Во время разгула стихии в городе заглохли 5 машин скорой помощи. Сразу же на заявки были отправлены другие бригады.

Кроме того, есть сообщения, что 5 детских дагерей остались без электроснабжения и были вынуждены перейти на резервные генераторы. Все дети были накормлены и ужином, перебоев не возникло.

В областной клинической больнице Ульяновска также был поврежден кабель электроснабжения. Реанимационные отделения работали на аккумуляторных батареях и генераторах до тех пор, пока энергоснабжение не было восстановлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за один день выпало 86 мм осадков. В связи со сложными погодными условиями все службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели стараются вывезти людей из зон подтопления.

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Жителей просят сохранять спокойствие. Тем временем в социальных сетях жители сообщают о ЧП, произошедших на территории региона. Так, в Ульяновске из-за дождя и подтоплений остановлено трамвайное движение.

Кроме того, на территории города повалены деревья, происходят оползни. Затоплены улицы и дворовые территории. Машины пытаются передвигаться, но глохнут, оказавшись по крышу в воде. Частично отключено энергоснабжение 10 населенных пунктов в пяти муниципальных районах области.

Пока известно только об одной жертве стихии — из-за дерева, упавшего на ЛЭП, погибла женщина.