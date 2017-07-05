Банги, , 21:10 — REGNUM Более 70 человек погибли в ДТП в Центральноафриканской Республике, сообщает агентство AFP со ссылкой на данные местных медиков.

Автомобильная катастрофа произошла в центральной части страны, на дороге, соединяющей города Бамбари и Иппа. Причины такого большого числа жертв и подробности инцидента пока неизвестны.

По сообщениям медиков, после этого дорожно-транспортного происшествия в морг больницы города Бамбари привезли 59 тел погибших, а ещё 18 трупов числятся как забранные родственниками.

Кроме погибших, в городской больнице находятся не менее 60 человек, получивших в ходе автокатастрофы ранения различной степени тяжести.

Не исключено, что при дальнейшем выяснении подробностей число погибших и пострадавших будет увеличиваться.

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