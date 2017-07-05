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В Псковской области перевернулся автобус с паломниками

Происшествия

Обошлось без жертв

Псков, 5 июля 2017, 19:35 — REGNUM  В Псковской области опрокинулся автобус с паломниками из Орехово-Зуево (Московская область). Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Псковской области.

Сообщается, что автобус с паломниками, которые возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, опрокинулся в районе деревни Купровищина.

На место происшествия прибыла бригада спасателей. Было установлено, что автобус остановился на обочине дороги, но из-за оползня грунта опрокинулся в кювет.

В автобусе находились 30 человек, из них два водителя и 28 паломников из города Орехово-Зуево Московской области.

К счастью, никто не пострадал.

Паломники следовали в Псков и после аварии продолжили движение на попутном автобусе.

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