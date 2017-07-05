В Уфе будут судить мужчину, угрожавшего ножом врачу скорой помощи

Уфа, , 19:03 — REGNUM В Башкирии перед судом предстанет 40-летний житель Уфы, которого обвиняют в побоях и угрозе убийством врачей скорой помощи, сообщает СКР.

По данным следствия, вечером 21 мая 2017 года 40-летний житель Уфы, находясь в гостях у соседа, вызвал скорую помощь, так как подумал, что мужчина потерял сознание. Медики установили, что хозяин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и крепко спит.

«Злоумышленник стал вмешиваться в проведение осмотра пациента. А после того, как медицинские работники сделали ему замечание и пригрозили вызовом полиции, схватил нож и стал угрожать убийством одному из фельдшеров, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Когда бригада медиков покинула квартиру, мужчина продолжил свои противоправные действия в подъезде и ударил фельдшера кулаком в грудь», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 116 УК РФ (побои). Обвиняемый вину признал полностью. Дело направлено в суд.

Отметим, что сегодня, 5 июля, в городе Великие Луки Псковской области задержан 27-летний мужчина, который подозревается в избиении врача скорой помощи. По предварительным данным, вечером 2 июля бригада врачей прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений города, где обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего мужчину с телесными повреждениями. Медики приняли решение отвезти его в больницу, по пути в которую мужчина умышленно, из хулиганских побуждений, нанёс старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина скорой помощи была остановлена, пациент выбежал вслед за врачом и ударил женщину второй раз ногой в область груди. У врача диагностировали кровоподтеки и ушибы.

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Ранее в Москве был задержан нетрезвый мужчина, избивший в приемном отделении больницы медбрата. Инцидент произошел вечером 2 июля в ГКБ на улице Стромынка. Мужчина нанес удар в голову медбрату. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и ссадины мягких тканей головы.

В июне 2017 года в Чебоксарах был осужден местный житель, ударивший дежурного врача больницы скорой медицинской помощи. Таким образом парень выразил недовольство медицинской консультацией, оказанной его матери. 28-летний чебоксарец признан виновным в уголовном преступлении — умышленном причинении легкого вреда здоровью врача. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.