Украина заявляет о задержании гражданина России, разыскиваемого Интерполом

Киев, , 18:53 — REGNUM В украинском аэропорту «Борисполь» задержан гражданин Российской Федерации, находящийся в розыске Интерпола за контрабанду наркотиков, сообщает 5 июля пресс-служба пограничного ведомства Украины.

По информации пограничной службы, задержание российского гражданина произошло 4 июля. Задержанный прилетел из Тбилиси, но при прохождении таможенного контроля выяснилось, что он внесён в базу данных Интерпола. Мужчина был объявлен в международный розыск за крупномасштабную контрабанду наркотиков.

Имя и фамилия задержанного гражданина РФ не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года Украина запретила въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Исключение может быть сделано при наличии документов, подтверждающих родственные связи, смерть или тяжелую болезнь близких родственников, а также оригиналов приглашений от юридических и физических лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании после 6 лет розыска задержан гражданин РФ