Боевики убили трех полицейских в Кении, перестрелка продолжается

Найроби, , 18:51 — REGNUM Боевики сомалийской группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили трех полицейских в юго-восточном кенийском городе, перестрелка с сотрудниками правоохранительных органов продолжалась в течение всего дня, 5 июля сообщает Reuters.

По словам очевидцев, боевики напали на полицейский участок населенного пункта Пандангуо примерно в 06:00 по местному времени. Также террористы напали на местную аптеку.

В 18:00 представители полиции заявили, что боевики убили трех полицейских, перестрелка продолжается.

«Нападавшие использовали гранатометы. Полицейские, прибывшие на подкрепление, ликвидировали несколько боевиков», — заявил представитель национальной полиции Кении Джордж Киноти.

Напомним, деревня Пандангуо расположена в 140 километрах от границы с Сомали. В июле 2014 года 60 боевиков напали на деревню Пандангуо, сожгли несколько домов и похитили лекарственные препараты из местной аптеки.

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