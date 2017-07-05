В детсаду Дармштадта среди игрушек нашли зажигательную бомбу

Берлин, , 18:25 — REGNUM Сотрудники полиции эвакуировали детей из детского сада в городе Дармштадт, после того, как воспитатель обнаружил неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны на полке рядом с игрушками, 5 июля сообщает Reuters.

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«Ребенок нашел зажигательную бомбу во время лесной прогулки и принес ее в детский сад», — заявил представитель полиции Андреа Леб.

Воспитатели вызвали полицию, когда обнаружили «странный объект» на полке рядом с игрушками, дети были эвакуированы, добавил Леб. Саперы изъяли взрывное устройство.

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Напомним, ежегодно в Германии обезвреживают более 2 тыс. тонн бомб и боеприпасов времен Второй мировой войны. В марте текущего года в Дюссельдорфе эвакуированы восемь тысяч жителей из-за угрозы взрыва снаряда массой 500 кг. Установлено, что снаряд был произведен в США.

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