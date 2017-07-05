Прокуратура взяла на контроль расследование аварии поезда в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту столкновения пассажирского поезда Воркута — Санкт-Петербург со стоящим рабочим поездом (дрезиной) в Ленинградской области.

Волховстроевская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. В свою очередь, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту столкновения, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, ЧП произошло около 14 часов между железнодорожными станциями Коли и Ефимовская в Бокситогорском районе. В результате столкновения 1-я тележка локомотива пассажирского поезда сошла с рельс. Пострадавших нет.

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К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда ОАО РЖД, дежурная смена 118-й пожарной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

«Железнодорожное полотно не повреждено. Пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы», — отметили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Находившихся в составе 465 пассажиров отправили на станцию Волховстрой, где они будут обеспечены питанием и водой. Задержка с прибытием поезда, как ожидается, превысит 4 часа.

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