В Египте в результате нападения боевика погиб солдат и два офицера полиции

Каир, , 17:40 — REGNUM Террорист открыл огонь по полицейским на пункте взимания дорожных сборов, расположенном к югу от Каира, заявили представители оборонного ведомства Египта, 5 июля сообщает Associated Press.

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Нападение произошло в районе Аль-Айят, погиб один военнослужащий и два отставных офицера полиции. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Напомним, 4 июля погибли три сотрудника службы безопасности Египта, еще 10 получили ранения при взрыве придорожной бомбы в районе города Эль-Ариш, административном центре провинции Северный Синай.

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