Проктолога из Югры осудили за селфи в операционной

Сургут, Югра, , 16:52 — REGNUM Сургутский проктолог из окружной клинической больницы выкладывал в Instagram фотографии из операционной. В медучреждении проводится служебная проверка, а врачу вынесли строгий выговор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аккаунт, где проктолог из Сургута выкладывал кадры из операционной, на данный момент удален. Но интернет помнит всё. По другим аккаунтам разлетелись фотографии, где проктолог позирует на фоне операционного стола во время хиругического вмешательства. На некоторых фото он запечатлен в операционной с коллегами. Публикации сопровождались мыслями доктора о нелегких профессиональных буднях. И хотя лиц пациентов на фотографиях не было видно, Instagram проктолога вызвал возмущение и осуждение среди интернет-пользователей.

Ранее селфи из операционной выкладывала в соцсети медсестра из Нижнего Тагила Свердловской области. Ее поступок также вызвал осуждение в интернете.