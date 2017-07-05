Жители сахалинского Победино сожгли дом односельчанки, считая ее ведьмой

Южно-Сахалинск, , 16:54 — REGNUM В сахалинском селе Победино местные жители решили, что их односельчанка — ведьма и сожгли ее дом. 26-летняя женщина осталась с детьми на улице и без имущества, она вынуждена жить у матери. Местный активист Олег Внуков от имени женщины обратился в Ассоциацию адвокатов России, передает корреспондент ИА REGNUM.

В МЧС РФ по Сахалинской области сообщили, что расследование причин пожара пока ведется, однако уже сейчас можно говорить о поджоге.

Молодая женщина проживала с детьми в ветхом доме, который был частично расселен. Очаг возгорания, предположительно, находился как раз в пустующей половине здания.

Местный житель Олег Внуков, решивший добровольно заступиться за погорелицу, убежден, что из-за безработицы жители Победино все чаще находят утешение в наркотиках и алкоголе. Женщину они сочли ведьмой в связи с самоубийствами нескольких людей из ее окружения.

Сейчас, когда женщина с детьми осталась на улице, местные не хотят ей помогать, так как боятся колдовства. Её с детьми приютила мать. Адвокаты по просьбе односельчанина готовят запросы в различные ведомства.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в сахалинских социальных сетях:

«21 век. Россия. Сахалин. Победино. У колдуньи не было шансов. Ни одного». «Тут даже не у колдуньи мало шансов, если все остальные решат, что она колдунья. Смешного тут мало, конечно». «Так работы нет в районе! На работу, любую, берут только гастарбайтеров, а местным — отказ! И никакое колдовство тут не при чем! Люди убивают себя, чтобы не умирать с голоду!». «В смутные времена всегда вот такое выползает. Уже ведьм жечь начали. Скоро за вампиров возьмутся». «Срочно отправить туда наркологов и психиатров! Мало ли из-за чего там люди с жизнью счеты свели?! Они же не только с этой женщиной общались. Эдак там полсела выжгут!». «Мракобесие какое-то!», — написали в обсуждении на местном форуме жители Сахалина (орфография и пунктуация сохранены).

Управление МВД России по Сахалинской области проводит проверку случившегося.

Село Победино находится в Смирныховском районе Сахалинской области, в 10 километрах от районного центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине официальный среднедушевой доход растет вместе с социальной пропастью. 47% всех денежных средств сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут бедно. Местный бизнес заявляет о том, что из островного региона бегут кадры, бегут выпускники школ и учебных заведений. Не видя выхода из сложившейся ситуации, предприниматели предлагают платить сахалинцам уже просто за то, что они сахалинцы. Сахалинская область — морской регион, традиционно моряки и рыбаки были основными профессиями островитян. По данным Российского профсоюза моряков, Сахалин годами удерживает первенство по нарушению прав моряков. Именно с этим регионом связаны все основные морские скандалы и трагедии последних лет, включая гибель траулера Дальний Восток.

За 2016 год регион не освоил 9,4 млрд бюджетных рублей. Численность населения региона не дотягивает до отметки в 500 тыс человек. Губернатор Сахалина вошел в ТОП-10 самых богатых глав регионов РФ.