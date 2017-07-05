В Калужской области пойманы на взятке сотрудницы филиала «Калугаэнерго»

Калуга, , 16:50 — REGNUM Калужские полицейские задержали двух сотрудниц филиала «Калугаэнерго» во время получения от предпринимателя 300 тыс. рублей за ускорение положительного решения об увеличении мощности электрооборудования. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет и штраф в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа, сообщает 5 июля корреспондент ИА REGNUM.

Задержание стало итогом внутреннего расследования, которое провел блок безопасности энергокомпании совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области.

«Будут пресекаться все без исключения попытки совершения противоправных действий сотрудниками, вне зависимости от их должности и статуса, — заявил заместитель директора по безопасности филиала «Калугаэнерго» Владимир Соколов. — Мы намерены добиваться, чтобы за каждым фактом коррупции следовало предусмотренное законом наказание».

Напомним, в 2016 году в калужском регионе было выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое из них было совершено в крупном и особо крупном размере. В отношении 220 человек уголовные дела были направлены в суд. Органами внутренних дел Калужской области был выявлен 21 факт получения взятки, 26 фактов дачи взятки и пять случаев посредничества во взяточничестве. Размер самой крупной взятки в регионе составил порядка 300 тыс. рублей.