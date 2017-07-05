Обанкротившиеся тюменцы отдали последнее мнимому банкиру

Тюмень, , 15:56 — REGNUM В Тюменской области предстанет перед судом житель Екатеринбурга, который обвиняется в краже техники на четыре миллиона рублей у обанкротившегося предприятия. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2011 года в деревню Каменка под Заводоуковском явился 40-летний житель Екатеринбурга и представился сотрудником банка, который прибыл забрать за долги технику у местной организации-банкрота. В итоге он вывез с песчаного карьера два понтона, грохот к земснаряду, шаровое соединение общей стоимостью более 3,5 млн рублей, которые, как выяснилось, принадлежали тюменскому предпринимателю. Потом под видом конфискации были вывезены два трактора организации-банкрота стоимостью свыше 581 тыс. рублей.

На данный момент один из тракторов найден и возвращен владельцу, другой — сдан в металлолом. В ходе следствия «сотрудник банка» возместил похищенное в сумме более 3,5 млн рублей. И чистосердечно признался в краже.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд.

Стоит отметить, что это трудоемкий и сложный путь отъема денег. Обычно «липовые» сотрудники банков опустошают карты клиентов, по телефону выведывая пин-код. Таких случаев — тысячи по России. В 2011 году, по сообщению управления СКР Татарии, лже-сотрудник банка обещал жителям Казани якобы конфискованные у должников автомобили по заниженным ценам. Брал деньги и исчезал. Тремя годами позже в Самаре мнимые сотрудники банка «конфисковали» ноутбук у молодого человека, заведомо зная, что он приобрел технику в кредит и не выплачивает долг банку.