Среда, 5 Июля 2017 года
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В Москве в здании «Яндекса» вспыхнул пожар

Происшествия

Спасатели вместе с администрацией провели эвакуацию здания

В Москве в здании «Яндекса» вспыхнул пожар
Клод Жозеф Верне. Пожар в Зимнем дворце. 1838

Москва, 5 июля 2017, 15:43 — REGNUM  В офисном здании в центре Москвы, где расположена штаб-квартира компании «Яндекс», произошел пожар. Об этом 5 июля сообщает столичное управление МЧС.

Сообщение о возгорании в офисном здании на улице Льва Толстого, 16, поступило в экстренные службы в 14:20. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, обнаружившие, что в шахте лифта горят электрические кабели.

Спасатели вместе с администрацией провели эвакуацию здания. Пострадавших нет.

Отмечается, что площадь возгорания составила 6 кв.м. На месте работали 11 подразделений спасателей — 38 человек.

«Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:53 возгорание было ликвидировано», — уточнили в МЧС.

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