Под Курском подросток погиб от удара током, забравшись на ЛЭП ради селфи

Курск, , 15:29 — REGNUM В Курской области 16-летний подросток погиб от удара током — мальчик залез на опору высоковольтной линии электропередачи ради эффектного селфи. Сейчас обстоятельства гибели ребенка проверяют следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 5 июля.

Трагедия произошла вечером 4 июля в окрестностях города Рыльска. 16-летний подросток гулял с друзьями и решил сделать селфи. Как предварительно установлено, несмотря на уговоры друзей не делать этого, он залез на опору высоковольтной линии электропередачи. Мальчик зацепился за электрические провода, находящиеся под напряжением более 10 000 вольт. Он получил мощный удар током и упал с 20-метровой высоты. Подросток скончался на месте.

За последнее время это далеко не первый случай, когда желание сделать эффектное селфи для соцсетей приводит к гибели. В середине июня трагедия, подобная курской, произошла в Чувашии: 14-летний подросток взобрался на ЛЭП вблизи железнодорожной станции Канаш, где получил удар электрическим током и погиб. 17 июня в Подмосковье, пытаясь сделать эффектное селфи на арке железнодорожного моста, погибла 17-летняя девушка. Днем раньше в Новосибирской области подросток погиб после касания высоковольтного провода при попытке сфотографировать себя. В мае в Костромской области в больницу с тяжелыми ожогами попали студенты одного из профессиональных учреждений города Шарьи: они забрались на вагон-цистерну на станции Варакинский. Подростки получили удар электрическим током и загорелись — напряжение контактной сети над вагоном составляет 27−30 тыс. вольт.