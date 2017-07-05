В падении самолета в Рязани нет криминала — следователи

Рязань, , 15:22 — REGNUM В возбуждении уголовного дела по факту падения самодельного летательного аппарата в Рязани, которое произошло 30 мая 2017 года, будет отказано. Об этом со ссылкой на источник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщает РИА «Новости».

Следователи не нашли состава преступления в падении самолета. Предположительно, авария могла произойти из-за того, что летчик потерял сознание во время полета.

«По этому самолету у нас будет отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку он был самодельный, то есть нигде не зарегистрированный. Мы будем передавать (материалы) по подследственности на территорию, и будут заниматься сотрудники полиции», — цитирует издание источник.

ИА REGNUM напоминает, что самолет взлетел с аэродрома Протасово примерно в 18:35 30 мая. За штурвалом находился 59-летний житель Рязани.

Через несколько минут самолет потерпел крушения, в результате которого летчик погиб. По факту началась доследственная проверка.

Между тем, это не первый подобный случай на аэродроме. Так, в сентябре 2016 года здесь также потерпел крушение самодельный самолет. Следователи сообщали, что мужчина самостоятельно собрал летательный аппарат и решил его впервые испытать. Во время полета что-то пошло не так. При падении мужчина погиб.