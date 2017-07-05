Град размером более 5 см на Кубани разбил более 200 крыш

Краснодар, , 15:21 — REGNUM Сильные ливни с градом принесли новые разрушения в ряде районов Краснодарского края. Больше других пострадал Лабинский район, где размеры градин достигали 50 мм. В зону прохождения фронта попали станица Ахметовская и село Горное Ахметовского сельского поселения, сообщили ИА REGNUM 5 июля в прессс-лужбе регионального управления МЧС.

В настоящее время в этих населенных пунктах работают комиссии по установлению материального ущерба. По предварительным данным, в 200 частных домовладений в станице Ахметовской градом разбиты крыши, еще 20 домов пострадали в селе Горное.

Комиссии продолжают работать, разрабатывается план аварийно-восстановительных работ.

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Напомним, 4 июля от града пострадали Мостовской и Лабинский район Краснодарского края. Около 50 мм в диаметре состалвляли градины, которые уничтожали посевы, громили крыши домов и стекла машин в станицах Андрюки и Ахметовская, поселке Псебай и селе Горное.

Из-за большого количества осадков в Мостовском районе возникла угроза подтопления, в Лабинском районе — угроза размыва оградительной дамбы.

На устранение последствий стихии в пострадавшие населенные пункты были направлены оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Администрациями Мостовского и Лабинского районов организована работа комиссий по обследованию и установлению ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, такой же крупный град выпал в Краснодарском крае 27 июня. Размеры градин достигали 5 см в диаметре. Особенно пострадали два поселка в Мостовском районе — Перевалка и Бурный в Псебайском городском поселении.

В результате выпавшего града нанесен ущерб жителям поселков — побиты машины, выбиты посадки в частных подворьях.