Замглавы полиции Евпатории получил 7 лет тюрьмы за взятку

Евпатория, Крым, , 15:07 — REGNUM Суд признал пять бывших сотрудников отдела МВД России в Евпатории виновными в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

«Следствием и судом установлено, что с июня по сентябрь 2015 года заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе и начальник отделения отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Евпатории за покровительство получили от предпринимателя 210 тысяч рублей. Кроме того, был выявлен факт посредничества во взяточничестве троих сотрудников этого же отдела полиции», — уточнили в ведомстве, отметив, что бывший заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе получил 7 лет колонии строгого режима.

Остальным подсудимым, виновным в посредничестве во взяточничестве, суд назначил условный срок лишения свободы до 3 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, по версии следствия, с июня по сентябрь 2016 года заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе и начальник отделения отдела уголовного розыска ОМВД России по Евпатории получили от предпринимателя 210 тысяч рублей за покровительство деятельности притона под видом массажного салона. Посредничество во взяточничестве осуществлялось через других троих сотрудников этого отдела полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего старшего помощника прокурора Симферополя и директора детского лагеря правоохранительные органы подозревают в мошенничестве.

В частности, по данным пресс-службы Следственного комитета РФ, зимой 2015 года сотрудник прокуратуры и директор детского загородного заведения оздоровления и отдыха «Кристалл» решили завладеть правом на здание общежития детского лагеря в Алуште. По мнению следствия, подозреваемые пытались с помощью подложных документов приватизировать здание, которое находилось в собственности Республики Крым.