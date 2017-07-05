В Чебоксарах за день может выпасть месячная норма осадков

Чебоксары, , 14:51 — REGNUM Дожди в Чуваши продолжатся. Как сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, причиной является волновой южный циклон — очень непредсказуемый и дождливый.

В Чувашии черноморского гостя первыми встретят южные и юго-западные районы, затем зона осадков накроет всю республику. Местами возможны грозы и град. Ветер в течение 5 июля дня будет слабый, а к вечеру начнет усиливаться. Вместе с тем увеличиться и интенсивность осадков, пик которых предполагается в ночь с 5 на 6 июля. В это время рядом с Чебоксарами будет проходить центр южного циклона. Атмосферное давление понизится до 718 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Дальнейшее продвижение циклона на северо-восток остановит гребень северного циклона.

«В результате 6 июля циклон «застрянет» над Волго-Вятским регионом. А через Чувашию в течение всего дня будет проходить малоподвижный фронт окклюзии — самая осадкоемкая часть циклона. Это приведет к выпадению колоссального количества влаги. Последние прогнозы Гидрометцентра говорят о том, что в Чебоксарах за сутки может вылиться до 80 мм осадков, при том месячной норме 65 мм», — говорит синоптик-любитель.

Помимо этого, усилится северо-западный ветер (до 7−12 метров в секунду), 6 июля его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Из-за этого ощущаемая температура понизится до +7…+12 градусов тепла. Так же холодно будет в 7−8 июля.

Напомним, 3 июля спасатели предупреждали, что в регионах Поволжья ожидается новая порция дождей и похолодания. Во всех регионах ПФО прогнозировались местами грозы, усиление ветра. Ранее, говоря о прогнозах на второй месяц лета, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков предупредил: в июле в России ожидаются природные катаклизмы.

Отметим, что в связи с ливнем, обрушившемся на Москву, лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на том, чтобы разогнать Мосгидромет. «Но с другой стороны, МЧС стало лучше предупреждать, все эти последние штормовые предупреждения все были заранее, даже задолго до возможного», — указал парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Природные катаклизмы в Поволжье продолжатся