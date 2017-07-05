Штраф, выписанный директору школы в Забайкалье, оплатили подчинённые

Чита, , 15:12 — REGNUM Весьма своеобразно поступила директор одной из средних общеобразовательных школ Забайкалья, получив штраф по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщил сегодня, 5 июля, прокурор Калганского района Виктор Барахтенко, женщина разделила бремя его оплаты на своих подчинённых работников, заявив им, что это они допустили нарушение, за которое пришлось теперь понести наказание.

Интересно, что и кому сколько заплатить директор школы тоже решала по своему усмотрению. К примеру, работник столовой «провинился» на сумму не менее 1500 рублей, а вина двух учителей потянула на 500 рублей каждому. В такую же сумму была оценена вина заместителя директора.

«После того как названные работники школы передали денежные средства директору, она оплатила ими свой административный штраф. Этот факт стал известен прокуратуре и послужил основанием для проверки», — пояснил прокурор.

Представление об устранении выявленных нарушений закона и требование привлечь директора школы к дисциплинарной ответственности находится пока на рассмотрении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года преступление коррупционной направленности раскрыли и в одной из больниц Забайкалья. Выяснилось, что за счёт казённых денег экс-главврач давала указания подчинённым сотрудникам оплачивать личные коммунальные счета, необоснованно выписывала себе премии.

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