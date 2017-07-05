В Южноуральске СКР возбудил дело за невыплату рабочим 18 млн рублей

Южноуральск, Челябинская область, 5 июля 2017, 14:35 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия «КонструктУралКомплект» в размере 18 млн рублей, сообщили 5 июля в пресс-службе Следственного управления СК РФ.
По информации ведомства, руководство предприятия в период март-май 2017 года не выплачивало заработную плату работникам предприятия.
«Руководством предприятия в указанный период не выплачивалась заработная плата 417 рабочим, задолженность перед которыми составила более 17,8 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы).
В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к преступлению и принимают меры для полного погашения задолженности рабочим.
В ведомстве добавили, что в ходе расследования уголовного дела следователями будут изучены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных ситуаций.
Напомним, завод «КонструктУралКомплект» специализируется на проектировании и изготовлении металлоконструкций для предприятий энергетического комплекса, атомной и горнодобывающей отраслей, металлургии, мостостроения и нефтегазовой отрасли.