В Южноуральске СКР возбудил дело за невыплату рабочим 18 млн рублей

Южноуральск, Челябинская область, , 14:35 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия «КонструктУралКомплект» в размере 18 млн рублей, сообщили 5 июля в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

По информации ведомства, руководство предприятия в период март-май 2017 года не выплачивало заработную плату работникам предприятия.

«Руководством предприятия в указанный период не выплачивалась заработная плата 417 рабочим, задолженность перед которыми составила более 17,8 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы).

В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к преступлению и принимают меры для полного погашения задолженности рабочим.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования уголовного дела следователями будут изучены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных ситуаций.

Напомним, завод «КонструктУралКомплект» специализируется на проектировании и изготовлении металлоконструкций для предприятий энергетического комплекса, атомной и горнодобывающей отраслей, металлургии, мостостроения и нефтегазовой отрасли.