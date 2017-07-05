Выпускной на озере в перегруженной лодке: чиновники о челябинской трагедии

Челябинск, , 14:24 — REGNUM Гибели семерых человек на озере Максимка в Челябинской области способствовали разные факторы, главные из них — безрассудное поведение взрослых, пренебрежение нормами и правилами, а также употребление алкоголя. Об этом заявили представители социальных, спасательных и правоохранительных служб Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ряд нарушений обозначили представители регионального МЧС на пресс-конференции, прошедшей сегодня, 5 июля, в Челябинске. Были озвучены предварительные данные по инциденту в Чесменском районе на озере Максимка, унесшей семь жизней, в том числе четырех детских.

Как сообщила госинспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС по региону Олеся Граф, в частности речь идет о нарушениях по части 1 статьи 11.8 КоАП (Управление незарегистрированным маломерным судном), части 2 статьи 11.8 (Управление маломерным судном лицом, не имеющим на это право), а также статьи 11.10 (Необеспечение пассажиров индивидуальными средствами спасения).

Прозвучал и вывод, который необходимо сделать из случившейся трагедии, по мнению представителей МЧС — ужесточение наказания за нарушение соответствующих статей кодекса.

По инциденту с гибелью людей высказалась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Она заявила о безрассудном поведении взрослых, из которых ни один не остановился от рокового заплыва на перегруженной лодке.

«Это трагедия! И причина — в безрассудстве, самоуверенности и халатности взрослых людей. Кто принял такое решение и почему здравый смысл не появился ни у одного из участвовавших взрослых — это навсегда будет для нас тайной. Но! Никто не имел права ставить под угрозу жизнь четверых малышей», — написала Ирина Буторина на своей странице в социальной сети.

В то же время региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительные органы пишут о взрослых, участвовавших в трагедии, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, чему способствовали обстоятельства, — участники на берегу отмечали выпускной дочери арендатора водоема.

В СУ СКР по Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в настоящее время идет следствие, проводятся все необходимые экспертизы. По результатам будет получена информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови погибших людей в момент трагедии.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 2 июля, на озере «Максимка» в Чесменском районе. Группа из 20−30 человек отмечала на берегу выпускной, завершившей учебу девушки. В один момент было решено плыть на лодке по водоему. В судно — алюминиевую моторную лодку типа «Прогресс» — погрузились девять человек. В 50−100 метрах от берега судно затонуло. Из девятерых выплыли двое взрослых и двое детей, пятеро утонули: трое мужчин, девочка десяти лет, трое мальчиков двух, восьми и 15 лет. Увидев тонущих, с берега бросились спасать двое мужчин, которые также не смогли спастись.

Шестерых погибших обнаружили в тот же день, седьмого водолазы обнаружили на следующий, 3 июля. Быстро его найти помешали илистые отложения и водоросли на дне озера.

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Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Правительство Челябинской области выделит материальную помощь семьям, чьи родственники погибли в озере.

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