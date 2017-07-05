В Екатеринбурге апелляция экс-сотрудников полиции снята с рассмотрения

Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Апелляционные жалобы на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в отношении сотрудников полиции Заречного сняты с рассмотрения по ходатайству стороны защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Двое осужденных не были ознакомлены с протоколом судебного заседания, хотя ходатайствовали об этом. Материалы дела будут направлены в суд первой инстанции для устранения препятствий апелляционного обжалования», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными сотрудников полиции Заречного в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также в фальсификации показаний подозреваемых. Они были приговорены к реальным срокам лишения свободы от трёх с половиной до шести лет колонии. Впоследствии адвокаты подсудимых подали апелляционные жалобы.

Напомним, что инцидент произошёл в 2014 году, когда несколько сотрудников полиции Заречного «выбивали» показания из подозреваемых по делу о незаконном обороте наркотиков. Один из них, не выдержав издевательств, оговорил себя, но когда дело было передано в СКР вскрылись факты противоправных действий сотрудников полиции в отношении которых в 2015 году было возбуждено уголовное дело.

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