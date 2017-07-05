В Тюмени дело об отказе матери лечить дочь от ВИЧ-инфекции передано в суд

Тюмень, , 13:34 — REGNUM Прокуратура Тюменской области передала в суд дело в отношении ВИЧ-инфицированной матери, из-за которой от ВИЧ-инфекции умерла ее двухлетняя дочь, сообщает 5 июля пресс-служба областной прокуратуры.

По информации из материалов уголовного дела, ВИЧ-инфицированная жительница Тюмени в июне 2014 года родила дочь. От обследования ребенка на инфекцию женщина отказалась, не лечилась сама и отказывалась от лечения дочки, мотивируя это тем, что, якобы ВИЧ-инфекции не существует.

Женщина, вопреки рекомендациям врачей, кормила ребенка грудью, при этом риск заражения инфекцией ребенка только увеличивался. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребенка позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность его жизни», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до двух лет.