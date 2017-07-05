В Екатеринбурге суд объявил перерыв по делу «ловца покемонов»

Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу блогера Соколовского. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Апелляционную жалобу подала сторона защиты. В рассмотрении дела объявлен перерыв до 7 июля. Планируется, что подсудимому будет представлено последнее слово, после чего судьи удалятся в совещательную комнату», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер был осуждён Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга 11 мая 2017 года за разжигание вражды и ненависти, нарушение прав на свободу вероисповедания и незаконный оборот запрещённых технических средств.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как блогер выложил видео на котором он ловил покемонов в Храме-на-крови. Некоторые представители православного сообщества сочли этот ролик оскорбительным. По факту размещения в открытый доступ данного видео было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия была проведена экспертиза видеоматериала, а также при обыске у блогера была найдена шпионская авторучка, которая требует специального разрешения для хранения и использования.

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