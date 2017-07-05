Вооруженные люди напали на больницу в Каракасе

Каракас, , 08:40 — REGNUM Группа вооруженных людей 4 июля во время протестной акции оппозиции напала на госпиталь в Каракасе, ранив, по меньшей мере, пять человек, которые находились вблизи медицинского центра, в связи с инцидентом прокуратура начала расследование, сообщает El Tiempo.

По словам двух сотрудников из персонала больницы, нападение произошло в то время, как некоторые врачи участвовали в акции протеста оппозиции против конституционного процесса, инициированного правительством президента Николаса Мадуро.

«Группа вооруженных людей пришла в медицинский центр и устроила погром, были разбиты стекла», — рассказал один из оппозиционных активистов, обвинив в нападении сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Было установлено, что лица, устроившие погром в больнице, разбили входную дверь и повредили несколько окон.

Прокуратура объявила об открытии расследования по делу о нанесении «ущерба объектам Клинической больницы Каракаса», расположенной в центральном муниципалитете Каракаса Либертадор.

«По предварительным данным, примерно в 13.00 (20.00 по Москве) 4 июля группа людей, прибывших на мотоциклах, вооруженных тупыми предметами и огнестрельным оружием, напала на лиц, которые находились в непосредственной близости от медицинского центра», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Несколько оппозиционных депутатов также осудили нападение на больницу, которое произошло во время митинга против Мадуро перед медицинским центром. Фотографии, опубликованные законодателями в Twitter, демонстрируют врачей, одетых в белые халаты, участвующих в протестах.

Напомним, с 1 апреля 2017 года в Венесуэле почти непрерывно продолжаются митинги и демонстрации в поддержку и против правительства президента Николаса Мадуро, которые нередко приводят к столкновениям между наиболее агрессивно настроенными участниками маршей и силами охраны правопорядка.

По данным Генеральной прокуратуры Венесуэлы, за это время в ходе протестов погиб уже 91 человек, около тысячи получили ранения.

30 июля в стране пройдут выборы членов Учредительного собрания, созванного президентом Мадуро для реформирования Конституции. Между тем оппозиция, отказавшись участвовать в конституционном процессе, на 16 июля назначила свой альтернативный всенародный референдум.