Тревожные каникулы на Ямале — два подростка в коме

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:21 — REGNUM На Ямале в течение недели произошло два серьезных ЧП с подростками. В первом случае школьника избили, во втором — несовершеннолетний упал с крыши движущегося автомобиля. Оба ЧП произошли в Лабытнангах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

В первом случае установлено, что 29 июня 2017 года в городе Лабытнанги ближе к вечеру в ходе конфликта мужчина нанес один удар 15-летнему подростку. Несовершеннолетний упал на асфальт и ударился головой. В настоящее время подросток в коме. Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»).

А 2 июля в реанимационное отделение больницы в Лабытнангах поздним вечером поступил 15-летний подросток без сознания, с закрытым перелом затылочной кости. Несовершеннолетний получил тяжелые травмы, когда с 16-летним приятелем каскадерствовал. А именно решил прокатиться на крыше багажника автомобиля «ВАЗ» седьмой модели. Трюк исполнялся в районе вертолетной площадки.

Есть вопросы у правоохранителей и к владельцу автомобиля. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель купил ВАЗ за 15 тысяч рублей у жителя Салехарда. Транспортное средство прятал в лесу и катался тайком от родителей.

Кстати, родители неудавшихся юных каскадеров привлечены на данный момент к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Хозяин «семерки» разыскивается.